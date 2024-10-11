Эндоскопист оценил риск получения перфорации во время колоноскопии

Суд в Тамбове рассматривает уголовное дело врача Яны Шуваловой, которая обнаружила перфорацию в кишечнике пациентки во время процедуры колоноскопии. Следователи считают, что именно Шувалова допустила такую травму. Врач-колопроктолог и эндоскопист Константин Коршунов рассказал «Вечерней Москве», что такие перфорации достаточно редки.

© Вечерняя Москва

«Частота случаев меньше двух на сто тысяч манипуляций. У пожилых людей это чаще бывает. Есть ли в этом вина врача, мы говорить не можем», — пояснил он.

Эксперт отметил правильные и оперативные действия Шуваловой, которая сразу заметила перфорацию и вызвала хирурга и анестезиолога. Благодаря этому здоровью пациентке был причинен минимальный вред.

«Перфорацию такую действительно обнаружить сложно, она часто выявляется после процедуры, поэтому в какой-то степени пациентке повезло, что эта перфорация была выявлена сразу же, и сразу был вызван хирург и анестезиолог», — пояснил Коршунов.

Врача Яну Шувалову обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью пациентки. Медики заявляют, что вины врача в травмировании нет, с этим согласна и пациентка. Адвокаты считают, что дело расследовали и передали в суд слишком быстро. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого дела и узнала, действительно ли Шувалова может быть невиновна.