Почему нельзя чистить уши спичками

В больницу городского округа Долгопрудный Московской области поступил 69-летний мужчина с жалобами на ухудшение слуха, заложенность левого уха, постоянную головную боль и гнойные выделения из слухового прохода. Оказалось, что пару месяцев назад пациент чистил ухо спичкой, которая при этом сломалась. Об этом рассказала пресс-служба подмосковного Минздрава.

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Через какое-то время после неудачной процедуры мужчина почувствовал боль в ухе, но не придал этому значения, однако его состояние ухудшилось и ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Диагностика выявила у пациента гнойный отит и полипы среднего уха, что вызвало необходимость хирургического вмешательства.

«В ходе операции мы обнаружили половину спички, которая разорвала барабанную перепонку и обросла полипами за время нахождения в глубине среднего уха. Инородное тело стало причиной гнойного воспаления в опасной близости к мозгу, которое в дальнейшем могло привести к развитию менингита и летальному исходу», - сообщила хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева.

По рассказам врачей, сложная операция на ухе пациента длилась около двух часов. Хирурги удалили источник воспаления и большое количество полипов, располагавшихся в среднем ухе и слуховом проходе мужчины, а также санировали очаг гнойного воспаления. В настоящее время мужчина уже выписан из больницы, слух вернулся к нему почти в полном объеме, его дальнейшее лечение будет проходить в поликлинике по месту жительства.