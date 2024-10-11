Врач предупредил о взаимосвязи детской близорукости с другими болезнями

Заслуженный врач, офтальмохирург кандидат медицинских наук Дмитрий Арсютов, руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова Минздрава России, рассказал, что за последние 20 лет в стране отмечается постоянное ухудшение здоровья глаз у детей и подростков.

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Различные глазные патологии занимают третье место среди всех видов детских болезней, поделился он в беседе с сайтом kp.ru.

«За период учёбы в школе зрение у мальчиков и девочек снижается в среднем в два-три раза. Более половины всех случаев — миопия, или близорукость», — констатировал Арсютов.

Специалист отметил, что исследования доказали связь глазных болезней с заболеваниями других органов и систем: костно-мышечной, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечного тракта и других.

Кроме того, по мнению специалиста, ситуацию усугубляет чрезмерное использование гаджетов в детском возрасте. Он посоветовал родителям предпринимать усилия и прививать ребёнку культуру зрительной работы.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН рассказала, что к окончанию школы практически половина людей выходят в жизнь с близорукостью.