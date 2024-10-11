Врач указал на причины развития «синдрома разбитого сердца»

Синдром Такоцубо, также известный как «синдром разбитого сердца», как правило, возникает на фоне острого стресса, рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк. На причины развития этого смертельно опасного состояния и его симптомы она указала в разговоре с изданием KP.RU.

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Гаврилюк заявила, что «синдром разбитого сердца» — патология крайне редкая. Ее вызывают длительные нервные перегрузки, сильная психологическая травма или личная драма, с которой человек тяжело справляется.

«Синдром Такоцубо — это острая патология сердца, связанная со спазмом его сосудов. В отличие от инфаркта миокарда здесь нет первичных проблем с сосудами», — объяснила врач.

По словам специалистки, просвет сосудов сердца сужается не из-за холестериновых бляшек на их стенках, а вследствие спазма, спровоцированного всплеском гормонов адреналина и норадреналина на фоне острого стресса.

Симптомы синдрома Такоцубо схожи с признаками инфаркта миокарда, уточнила Гаврилюк. К характерным проявлениям недуга она отнесла одышку, боль в груди и в области сердца, отдающие в руку и живот, в некоторых случаях — резкое снижение давления и обморок.

Ранее сообщалось, что врачи спасли россиянку с «синдромом разбитого сердца». Изначально 70-летняя пациентка поступила в больницу имени профессора Розанова В.Н. с симптомами ОРВИ. Однако после диагностики медики обнаружили, что под симптомами простуды маскировалось редкое заболевание сердца — синдром Такоцубо.