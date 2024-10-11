Онколог назвал основные симптомы рака органов шеи и головы

Белый налет на языке может оказаться одним из признаков рака шеи и головы, предупредил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru врач подчеркнул, что такой признак характерен при поражении полости рта или гортани.

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«При поражении полости рта или гортани может возникать ощущение инородного тела. На щеке или языке может появляться небольшой бугорок или, наоборот, язвочка или белый налет. Это называется лейкоплакия», — пояснил онколог.

Он отметил, что когда начинает образовываться опухоль, она формируется либо в виде бугорка при медленном росте, либо в виде уплотнения ткани при быстром. Черемушкин уточнил, что наступает одеревенелость ткани, становится трудно двигать языком, возникает болевой синдром и жжение.

«При раке шеи и головы симптомы зависят от поражения органа. Часто поражаются лимфоузлы. В таком случае появляется плотный узел на шее, обычно на верхней поверхности, потому что там находятся все лимфоузлы. При поражении гортани происходит осиплость голоса. Даже если вы простудились, но прошло несколько недель и ничего не изменилось — это знак насторожиться и провериться у врача», — заключил врач.

Ранее Черемушкин рассказал, что теория о развитии злокачественной опухоли из-за использования пластика никем не доказана. По его словам, до того как запустить производство с использованием этого материала, проводится много исследований.