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Врач рассказал, что положить в домашнюю и автомобильную аптечки

Анестезиолог-реаниматолог Всеволод Строганов перечислил, что должно входить в основной список "чемодана" первой медицинской помощи на разные случаи жизни.

Что должно быть в домашней и автомобильной аптечках
© РИА Новости

В машине

Такая аптечка входит в набор автомобилиста и зачастую продается в готовом виде со всем необходимым.

Однако с 1 сентября требования комплектации изменились. Обновленный стандарт будет действовать до начала осени 2030-го.

А с 2024 года штраф за отсутствие аптечки в машине отменили.

Теперь в ее состав входят:

  • Одноразовые маски (2 шт);
  • Нестерильные перчатки (2 пары);
  • Устройство для искусственного дыхания (2 штуки);
  • Кровоостанавливающий жгут;
  • Марлевый бинт (не менее 5 м х 10 см) и бинт (не менее 7 м х 14 см) - по 3 штуки;
  • Стерильные салфетки (минимум 16 х 13 см (10 штук) - 2 упаковки;
  • Рулонный лейкопластырь (минимум 2 х 500 см);
  • Изотермическое покрывало (мин. 160 х 210 см);
  • Ножницы обычные и хирургические.

В дополнение:

  • Инструкция по оказанию первой помощи;
  • Блокнот не менее формата А7;
  • Темный маркер или карандаш;
  • Футляр или сумка для хранения.

Еще в аптечку рекомендуют добавить растворы антисептический и для промывания глаз, пакеты с заморозкой, обезболивающие средства, антигистаминные препараты и сорбенты.

При этом не стоит класть таблетки и ампулы из-за невозможности поддерживать стабильный температурный режим.

Также в машине важно иметь огнетушитель, знак аварийной остановки, перчатки, светоотражательный жилет и трос.

Домашняя аптечка

  • Медик рекомендует приобрести несколько важных препаратов:
  • Антисептики - йод, зеленка, перекись водорода;
  • Жгут для фиксации сосудов при кровотечении;
  • Средства для перевязки - вата, бинты - стерильный и эластичный, пластырь антисептический для порезов и медицинский - для фиксации;
  • Перчатки и маски;
  • Ножницы, пинцет, несколько шприцев разного объема, градусник;
  • Мази с пантенолом - противоожоговые, ранозаживляющие средства;
  • Обезболивающее/жаропонижающее средство;
  • Спазмолитики;
  • Средства от кишечных расстройств;
  • Капли в нос увлажняющие и сосудосуживающие;
  • Сиропы, спреи и леденцы от боли в горле и кашля;
  • Сильнодействующие обезболивающие;
  • Сердечные препараты;
  • Мази против суставных и мышечных болей;
  • Антигистаминные препараты при аллергии;
  • Нашатырный спирт при обмороках.

Аптечка при ЧС

В этом случае перечень такой же, как и у домашней. Кроме того, можно добавить медикаменты согласно индивидуальным особенностям здоровья и рекомендациям врача, пишет Тульская служба новостей.

А недавно самарцам рассказали, где можно обучиться оказанию первой помощи.

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