Что должно быть в домашней и автомобильной аптечках

Врач рассказал, что положить в домашнюю и автомобильную аптечки
Анестезиолог-реаниматолог Всеволод Строганов перечислил, что должно входить в основной список "чемодана" первой медицинской помощи на разные случаи жизни.
В машине
Такая аптечка входит в набор автомобилиста и зачастую продается в готовом виде со всем необходимым.
Однако с 1 сентября требования комплектации изменились. Обновленный стандарт будет действовать до начала осени 2030-го.
А с 2024 года штраф за отсутствие аптечки в машине отменили.
Теперь в ее состав входят:
- Одноразовые маски (2 шт);
- Нестерильные перчатки (2 пары);
- Устройство для искусственного дыхания (2 штуки);
- Кровоостанавливающий жгут;
- Марлевый бинт (не менее 5 м х 10 см) и бинт (не менее 7 м х 14 см) - по 3 штуки;
- Стерильные салфетки (минимум 16 х 13 см (10 штук) - 2 упаковки;
- Рулонный лейкопластырь (минимум 2 х 500 см);
- Изотермическое покрывало (мин. 160 х 210 см);
- Ножницы обычные и хирургические.
В дополнение:
- Инструкция по оказанию первой помощи;
- Блокнот не менее формата А7;
- Темный маркер или карандаш;
- Футляр или сумка для хранения.
Еще в аптечку рекомендуют добавить растворы антисептический и для промывания глаз, пакеты с заморозкой, обезболивающие средства, антигистаминные препараты и сорбенты.
При этом не стоит класть таблетки и ампулы из-за невозможности поддерживать стабильный температурный режим.
Также в машине важно иметь огнетушитель, знак аварийной остановки, перчатки, светоотражательный жилет и трос.
Домашняя аптечка
- Медик рекомендует приобрести несколько важных препаратов:
- Антисептики - йод, зеленка, перекись водорода;
- Жгут для фиксации сосудов при кровотечении;
- Средства для перевязки - вата, бинты - стерильный и эластичный, пластырь антисептический для порезов и медицинский - для фиксации;
- Перчатки и маски;
- Ножницы, пинцет, несколько шприцев разного объема, градусник;
- Мази с пантенолом - противоожоговые, ранозаживляющие средства;
- Обезболивающее/жаропонижающее средство;
- Спазмолитики;
- Средства от кишечных расстройств;
- Капли в нос увлажняющие и сосудосуживающие;
- Сиропы, спреи и леденцы от боли в горле и кашля;
- Сильнодействующие обезболивающие;
- Сердечные препараты;
- Мази против суставных и мышечных болей;
- Антигистаминные препараты при аллергии;
- Нашатырный спирт при обмороках.
Аптечка при ЧС
В этом случае перечень такой же, как и у домашней. Кроме того, можно добавить медикаменты согласно индивидуальным особенностям здоровья и рекомендациям врача, пишет Тульская служба новостей.
А недавно самарцам рассказали, где можно обучиться оказанию первой помощи.