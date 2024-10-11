Что должно быть в домашней и автомобильной аптечках

Анестезиолог-реаниматолог Всеволод Строганов перечислил, что должно входить в основной список "чемодана" первой медицинской помощи на разные случаи жизни.

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В машине

Такая аптечка входит в набор автомобилиста и зачастую продается в готовом виде со всем необходимым.

Однако с 1 сентября требования комплектации изменились. Обновленный стандарт будет действовать до начала осени 2030-го.

А с 2024 года штраф за отсутствие аптечки в машине отменили.

Теперь в ее состав входят:

Одноразовые маски (2 шт);

Нестерильные перчатки (2 пары);

Устройство для искусственного дыхания (2 штуки);

Кровоостанавливающий жгут;

Марлевый бинт (не менее 5 м х 10 см) и бинт (не менее 7 м х 14 см) - по 3 штуки;

Стерильные салфетки (минимум 16 х 13 см (10 штук) - 2 упаковки;

Рулонный лейкопластырь (минимум 2 х 500 см);

Изотермическое покрывало (мин. 160 х 210 см);

Ножницы обычные и хирургические.

В дополнение:

Инструкция по оказанию первой помощи;

Блокнот не менее формата А7;

Темный маркер или карандаш;

Футляр или сумка для хранения.

Еще в аптечку рекомендуют добавить растворы антисептический и для промывания глаз, пакеты с заморозкой, обезболивающие средства, антигистаминные препараты и сорбенты.

При этом не стоит класть таблетки и ампулы из-за невозможности поддерживать стабильный температурный режим.

Также в машине важно иметь огнетушитель, знак аварийной остановки, перчатки, светоотражательный жилет и трос.

Домашняя аптечка

Медик рекомендует приобрести несколько важных препаратов:

Антисептики - йод, зеленка, перекись водорода;

Жгут для фиксации сосудов при кровотечении;

Средства для перевязки - вата, бинты - стерильный и эластичный, пластырь антисептический для порезов и медицинский - для фиксации;

Перчатки и маски;

Ножницы, пинцет, несколько шприцев разного объема, градусник;

Мази с пантенолом - противоожоговые, ранозаживляющие средства;

Обезболивающее/жаропонижающее средство;

Спазмолитики;

Средства от кишечных расстройств;

Капли в нос увлажняющие и сосудосуживающие;

Сиропы, спреи и леденцы от боли в горле и кашля;

Сильнодействующие обезболивающие;

Сердечные препараты;

Мази против суставных и мышечных болей;

Антигистаминные препараты при аллергии;

Нашатырный спирт при обмороках.

Аптечка при ЧС

В этом случае перечень такой же, как и у домашней. Кроме того, можно добавить медикаменты согласно индивидуальным особенностям здоровья и рекомендациям врача, пишет Тульская служба новостей.

А недавно самарцам рассказали, где можно обучиться оказанию первой помощи.