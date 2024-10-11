Гидроцефалия на МРТ: заболевание или «томографический признак»?

«Гидроцефалия на МРТ» и т.п. – достаточно частые запросы в интернете: с ростом доступности и распространённости лучевой диагностики повышается и частота «случайных находок», в число которых входит и гидроцефалия.

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Однако, видя в заключении КТ или МРТ слово «гидроцефалия», не стоит паниковать, объясняет Сергей Мишинов, врач-нейрохирург, старший научный сотрудник Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России, к.м.н.

Напомним, что гидроцефалия дословно переводится как скопление воды в голове: «гидро» – это вода, «цефало» – голова. В современной интерпретации гидроцефалия – избыточное скопление ликвора или цереброспинальной жидкости в желудочках мозга.

Но, дело в том, что с клинической позиции гидроцефалия – широкое понятие: это может быть симптом, синдром и заболевание.

«Если симптом – то это некий томографический признак: КТ и МРТ сейчас очень распространено, врач лучевой диагностики сделал соответствующее исследование, увидел избыточное скопление жидкости и пишет "гидроцефалия". Однако, если у человека нет никаких проявлений, то это просто признак – симптом», – поясняет эксперт.

Почему может быть расширение желудочковой системы? По словам Сергея Валерьевича, прежде всего, это связано с процессами старения. Нервная ткань, как бы человек не старался, деградирует с возрастом, её объём уменьшается.

«Голова у нас – пространство константное, череп с возрастом никак не меняется, но в нём уменьшается объём мозга. Это пространство чем-то должно замещаться. И оно замещается жидкостью. Так что это частое явление – так называемая наружная гидроцефалия: когда по конвекситальной поверхности толщина ликвороносного слоя чуть больше, это обозначается как наружная гидроцефалия. Внутренняя, соответственно – расширение желудочков», – пояснил специалист.

Поэтому слово «гидроцефалия» в заключении МРТ или КТ не всегда означает заболевание, это может быть томографический признак, не требующий лечения. Правильно интерпретировать и объяснить результаты исследования может только врач, с учётом всей клинической картины.