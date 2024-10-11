С приходом осени многие люди сталкиваются с низким давлением. Какие шаги помогут избежать недомогания и сохранить бодрость? Рассказывает врач.

Осень — удивительное и красочное время года, когда природа преображается в теплые тона. Однако с переменами в погоде многие ощущают снижение жизненной энергии, апатию и усталость. Часто такие состояния сопровождаются снижением артериального давления, известного как гипотония. Симптомы, включая головокружение, слабость, сонливость, тошноту и даже обмороки, могут свидетельствовать о наличии этой проблемы.

Мы обсудили этот важный вопрос с Михаилом Кутушовым, кандидатом медицинских наук и врачом-токсикологом, который ответил на наиболее актуальные вопросы.

Причины гипотонии осенью

С приходом осени в нашем стиле жизни происходит множество изменений. За лето, наполненное активностью на свежем воздухе, мы возвращаемся к более спокойному существованию, что иногда уменьшает нашу подвижность. Это может способствовать снижению мышечной массы и ухудшению кровотока. Михаил Кутушов отмечает:

«Приспособление организма к окружающей среде может вызвать гормональные колебания, влияющие на кровяное давление».

Сокращение светового дня также снижает уровень витамина D, который играет важную роль в регулировании давления. Осенью мы чаще предпочитаем тяжелую пищу, богатую жирами и углеводами, забывая о свежих фруктах и овощах. Михаил Кутушов подчеркивает:

«Рациональное питание особенно важно в переходные времена года».

Почему нельзя игнорировать симптомы

Гипотония — это не просто неприятные ощущения, но и потенциальный сигнал серьезных проблем со здоровьем. Игнорирование симптомов может привести к серьезным последствиям. Недостаток крови в мозге, вызывающий головокружение и обмороки, может сильно повлиять на качество жизни. Михаил Кутушов предупреждает:

«Низкое давление может увеличивать риск тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и инсульт».

Кроме того, гипотония может вызывать постоянное чувство усталости, снижая концентрацию и эффективность. Михаил добавляет:

«Недомогание и ухудшение работы ЖКТ — частые спутники гипотонии».

Советы по преодолению гипотонии

Для борьбы с гипотонией осенью важно следовать нескольким простым рекомендациям:

Физическая активность: Регулярные занятия такими видами спорта, как ходьба, плавание или йога, помогают улучшить кровообращение и укрепляют сосуды; Здоровое питание: Включайте в рацион больше овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами, а также нежирное мясо, рыбу и молочные продукты. Ограничьте употребление соли и сахара; Полноценный сон: Соблюдайте режим сна не менее 7-8 часов в сутки для восстановления сил; Витамины: Принимайте витаминные комплексы, содержащие витамины D, C и группы B, чтобы поддерживать здоровье; Мониторинг: Следите за артериальным давлением регулярно, чтобы контролировать изменения.

Если вы сталкиваетесь с частыми приступами слабости, головокружениями или обмороками, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Только специалист может поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение.

Материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций и советов с сайта необходима очная консультация с лечащим врачом.