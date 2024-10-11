Геннадий Онищенко предупредил об опасности поедания рафинада

Сахар «буквально в считанные минуты» всасывается в кровь.

При чрезмерном его употреблении растут риски возникновения диабета, объяснил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» академик РАН и бывший главный санитарный врач России.

«Сахар — мы потребляем так называемый рафинад. Это стопроцентный углевод. Если есть сахарную свёклу, это естественная гармония — там волокна, влага содержатся. В ресторанах более-менее высокого уровня даже в меню пишут — чёрный сахар, будем говорить, нерафинированный. Это более естественно. Рафинад — это то, что после употребления буквально в считанные минуты оказывается в крови, резко повышается содержание углеводов в крови, резко реагирует на это эндокринная система. Это способствует развитию диабета».

Ранее Роспотребнадзор отчитался о снижении почти на 6% потребления сахара школьниками. Речь идёт о данных, полученных за последние три года. С таким заявлением выступила замруководителя ведомства Ирина Брагина.