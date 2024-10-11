Врачи рассказали о первом симптоме агрессивного вида рака

Одним из самых агрессивных видов рака считается рак легких. Ежегодно в стране патологию выявляют у 63 тыс человек, 53 тыс из которых мужчины. В 34,2% случаев рак легких обнаруживают, когда болезнь достигла последней стадии. Шансы на излечение на этой стадии минимальны, поэтому в результате от рака легких погибает 60 тыс человек. Это 20% от всех умерших от злокачественных новообразований.

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Врачи настаивают, выявить болезнь на ранней стадии можно, если прислушиваться к своему организму. Так, большинство пациентов с патологией на начальной стадии опухоли ощущали боль в спине. Других жалоб у них не было.

Как отметили врачи, рак легких, наряду с меланомой, опухолями желудка, поджелудочной железы, яичников, относится к наиболее агрессивным видам онкологии. Этот вид рака быстро образует метастазы, в том числе в позвоночнике, что является причиной болей в спине.

Поэтому при постоянных, нарастающих болях в спине врачи настаивают на необходимости обследования.

Еще один симптом, который может указывать на онкологию, отек лица. При прогрессировании болезни отмечаются резкое похудение, затяжной кашель, чувство усталости, изменение голоса.

Еще один тревожный знак – частые инфекционные заболевания грудной клетки.

Ранее ученые из Университета Эксетера провели масштабный опыт, результаты которого показали, что болевые ощущения в руке или плече могут свидетельствовать о раке легких.

Также сомнолог Александр Калинкин рассказал, что последние исследования все больше указывают на наличие связи между отдельными нарушениями сна и повышенным риском развития раковых заболеваний.