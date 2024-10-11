Диетолог объяснил, почему горячий чай и еда повышают риск рака

Употребление слишком горячей пищи и чая может привести к онкологии, рассказала Москве 24 врач-диетолог Дарья Русакова.

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По ее словам, очень горячая еда и чай повышают риск поверхностного ожога слизистой рта, пищевода и желудка – а это предвестник раковых заболеваний, подчеркнула Русакова.

"Если длительное время употреблять горячую еду, чай и другие напитки, возникнет воспаление. Впоследствии это может привести к развитию онкологических заболеваний. Чай и еда должны быть не обжигающими. Оптимальная температура равна 40–45 градусам", – указала специалист.

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