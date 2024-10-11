Какие способы лечения боли в шее советуют врачи

Врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Светлана Кузнецова рассказала о способах лечения боли в шее.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что боль и ограничение объёма движений в шейном отделе позвоночника нередко сопровождается головокружением, слабостью, болями и шумом в голове, онемением рук.

Лечение назначает только врач после проведения комплексного обследования.

В частности, могут быть назначены препараты, улучшающие микроциркуляцию, стероидные гормоны, НПВС, миорелаксанты, витамины группы В, местные анестетики.

В комплексное лечение также могут входить курсы физиотерапии и занятия ЛФК.

Ранее травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Михаил Игнатов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» назвал распространённые заболевания суставов.