Иммунолог перечислил эффективные народные средства от простуды

Такие народные средства, как сбитень, лук и чеснок, спасают от простуды, поделился с ОТР врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, они быстро поставят больного на ноги.

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Врач отметил, что сбитень отлично помогает от простуды. Это горячий напиток из меда, трав и пряностей, чаще всего с имбирем, мятой, корицей, лавровым листом и шалфеем.

«С одной стороны, он обладает разогревающим действием за счет того, что его употребляют горячим, а с другой, пряности вызывают так называемую активную гиперемию, то есть активный прилив крови к носоглотке», — подчеркнул Болибок.

Он добавил, что кровь обеспечивает слизистые веществами, которые не позволяют вирусам попасть в организм.

При простуде нужно обратить внимание на лук и чеснок, в состав которых входят вещества под названием фитонциды, которые убивают болезнетворные бактерии и помогают выздороветь. Другое хорошее средство от ОРВИ — цитрусовые, которые являются источником витаминов и укрепляют организм, указал специалист.

«Общеукрепляющее действие распространяется на иммунную систему. То есть иммунная система будет готова более активно бороться с вирусами и бактериями», — подытожил иммунолог.

Ранее педиатр Юлия Ровенская рассказала, что правильный режим сна спасет ребенка от осенних простуд. По ее словам, дети обязательно должны высыпаться.