От лихорадки Марбург умерло уже 13 человек

В Руанде от лихорадки Марбург умерли 13 человек, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, всего в стране на сегодняшний день было зафиксировано 58 случаев заболевания.

«Коэффициент летальности составляет 22%», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что среди подтверждённых случаев заражения лихорадкой выздоровели 15 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что миру угрожает эпидемия вируса Марбург.

Позже доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист профессор Елена Малинникова рассказала о симптомах вируса Марбург.