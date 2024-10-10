Истекает кровью и умирает каждый третий: симптомы вируса Марбург

Смертельный вирус Марбург, вспышка которого произошла недавно в Руанде, был обнаружен на Украине. Болезнь привез украинский наемник, проходивший обучение в Польше. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, насколько опасен этот вирус, какие у него симптомы и первые проявления при заражении.

По ее словам, Марбург — это тропический вирус, и его распространение в умеренном климате в России на сегодняшний день невозможно. Вирус Марбург не приобрел свойств, которые бы сделали его устойчивым к температурному режиму в нашей стране.

Однако россияне могут заразиться вирусом Марбург при контакте с переносчиками, которые находились в Руанде. В нашем климате распространение этого вируса никогда не регистрировалось. На данный момент совершенно не стоит этого бояться. Но стоит воздержаться от поездок в африканскую Руанду. Это самый правильный выбор поведения в этой ситуации, — сказала она.

Эксперт отметила, что вирус Марбург очень серьезный и крайне опасен для жизни. От него умирает каждый третий зараженный.

У зараженных развивается действительно тяжелое заболевание. Оно приводит к достаточно большому числу летальных исходов — до 30 процентов. То есть каждый третий человек умирает. Для инфекционных заболеваний в современном мире это очень высокая смертность. Вирус Марбург можно вылечить современными противовирусными препаратами, но если опоздать с лечением, то они могут не помочь, — сообщила Мескина.

Инфекционист подчеркнула, что болезнь провоцирует тяжелейшее состояние при заражении. Вирус Марбург начинается как гриппоподобное заболевание, с такими симптомами как:

тяжелое недомогание;

першение и боль в горле;

лихорадка;

повышение температуры тела;

озноб;

головная боль;

ломота в теле;

боль в мышцах и суставах;

затуманенное сознание;

дезориентация;

кишечные синдромы.

На начальном этапе заражения человек очень плохо себя чувствует, могут появиться катаральные симптомы. Однако самый важный отличительный синдром вируса Марбург — это кровоточивость. У человека может появиться сыпь с кровоизлияниями под кожу, которая не исчезает при надавливании, кровотечение из дыхательной системы и кишечника. У зараженного вирусом развивается сепсисоподобное состояние, которое очень часто приводит к смерти. Вирус Марбург — это одно из самых тяжелых вирусных заболеваний на сегодняшний день, — объяснила собеседница «ВМ».

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии и член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал «ВМ», что нельзя наверняка исключить вероятность распространения вируса Марбург по всему миру, потому что человечество столкнулось с опасной болезнью. Однако шанс, что она захватит весь мир, очень мал. Он также отметил, что в России распространение болезни Марбург пока маловероятно.