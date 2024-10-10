Эпидемиологи предупредили о распространении смертоносного грибка из Азии

Увеличение числа случаев лекарственно-устойчивых грибковых инфекций вызывает серьезную озабоченность среди ученых со всего мира. Врачи и эпидемиологи Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на протяжении нескольких лет ведут мониторинг распространения грибкового заболевания кожи и ногтей, устойчивого к тербинафину.

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Эта инфекция начала активно распространяться в Южной Азии с середины 2010-х годов. Если ранее случаи заражения наблюдались преимущественно в летний период и в сезон дождей, когда климат был особенно жарким и влажным, то позже такое же распространение фиксировалось и зимой.

В 2024 году в Австралии были зарегистрированы уже два случая данной инфекции: у беженца из Афганистана, прибывшего через Пакистан, и у беженца из Шри-Ланки.

Основной причиной распространения смертельного грибка специалисты называют бесконтрольное применение безрецептурных средств, особенно комбинированных кремов и мазей. Они отметили, что в регионах, где большинство людей не имеет доступа к медицинским услугам, практикуется самолечение, передает «Коммерсантъ».

В Японии в мае начала стремительно распространяться «плотоядная болезнь» — опасная инфекция, которая разъедает плоть и в одном случае из трех приводит к смерти от некроза и отказа органов. Всплеск вируса вызвали стрептококки группы A.