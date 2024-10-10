Что такое синдром саванта: нюансы и яркие примеры от психолога

Многие знают историю Кима Пика из фильма «Человек дождя». Предлагаем погрузиться в тему глубже.

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«Человек с аутическим расстройством — гений? Всегда ли высокий интеллект напрямую связан с навыками и способностями? Казалось бы, должно быть именно так, однако на деле мы убеждаемся, что всё гораздо сложнее. Достаточно вспомнить фильм «Человек дождя», который отнюдь не является режиссёрским вымыслом. Разбираемся, что же такое синдром саванта», – Кира Бахтина, КБТ-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»

Говоря о фильме «Человек дождя», мы в первую очередь разбираем его главного героя, прототипом которого стал американец Ким Пик, прославившийся своей феноменальной памятью.

Он запоминал до 98% прочитанной им информации, несмотря на врождённую умственную неполноценность. Ким появился на свет без соединительной структуры между двумя полушариями мозга – мозолистого тела. По мнению учёных, именно это и повлияло на то, что мозг как бы сгенерировал новые соединения, что впоследствии привело к увеличению в несколько раз объёма памяти Пика.

За свою уникальность Ким Пик получил звание «савант», которое с французского переводится как «учёный». Данный синдром был впервые описан Джоном Лэнгдоном Дауном в 1887 году и значился как «idiot savant», в переводе – «идиот савант». За свою практику он описал 10 случаев савантизма у пациентов, а к настоящему моменту их известно уже более 100. Частота среди популяции больных аутизмом составляет 1/3 населения, а в гендерном соотношении мужчин и женщин – 4:1.

Кто такие саванты и какие у них способности?

Синдром саванта – явление достаточно редкое. Его возникновение связывают с дефектом развития мозга или наличием черепно-мозговой травмы. Считается, что примерно половина людей с синдромом саванта имеет аутистическое расстройство (расстройство аутистического спектра) или синдром Аспергера, эпилепсии, а другая страдает задержкой в области развития или заболеванием ЦНС.

Интересно, что для людей, страдающих аутизмом, характерно нарушение социализации, общения и воображения, а также около 10% из них имеют «отколовшиеся» навыки на гораздо более высоком уровне, чем большинство других. К таким уникальным способностям могут относиться феноменальная память, художественный и музыкальный таланты, гиперлексия.

Навыки саванта проявляются в узком диапазоне необычных способностей. Так, например, в целом их можно было бы разделить на несколько больших категорий:

игра на нескольких инструментах, абсолютный слух;

искусство: живопись, скульптура;

чувствительность ко времени, его отрезкам (без использования часов);

моментальные вычисления при отсутствии в целом математических способностей;

пространственные навыки, способности к измерениям, картография.

построение сложных трёхмерных моделей.

Остальные способности, например, к изучению языков разных языковых групп, чувствительность в обонянии, осязании или зрении, синестезия также встречаются, но реже.

Интересно также, что, несмотря на название, синдром саванта не включён ни в один из медицинских классификаторов; ни в DSM-5, ни в МКБ-11, ни в более ранние версии.

Если говорить о патогенезе, согласно данным исследований, большинство савантов имеют поражение левого полушария. Оно отвечает за вербальное, абстрактно-логическое и дискретное мышление. Структуры правого ведают творческими способностями, невербальными мыслительными процессами и пространственно-образным восприятием. За счёт патологии левого полушария у савантов правое начинает компенсировать развивающиеся дефициты. Поэтому всё, что касается их способностей, напрямую связано именно с первым. То есть — с левым полушарием.

Типы савантизма

Говоря о савантизме, учёные выделяют два типа: первичный (врождённый), предполагающий врождённые заболевания аутистического спектра (РАС), и вторичный, развивающийся в результате травматического поражения головного мозга, в частности повреждения височной области левого полушария; эпилепсии, особенно с локализацией очага в височной доле. Симптомы возникают вследствие тяжёлого приступа, приводящего к снижению функциональной способности клеток. Или лобно-височной деменции, которая характеризуется поражением височных и лобных долей мозга.

Известные саванты

Врождённый савантизм проявляется с ранних лет. Способности таких детей к адаптации и социализации намного ниже, чем у сверстников. Например, ребёнок может проявлять особенные таланты к языкам, но не уметь элементарно одеться или самостоятельно принять пищу.

Из савантов первого типа самый известный, конечно, Ким Пик. Но не только его история заслуживает внимания.

Дэниел Тэммет — также врождённый савант. В четыре года у него случился припадок эпилепсии, в результате которого у Дэни проснулись выдающиеся способности к математике, нетипичные для его возраста. Дэниел мог возводить двузначные числа в третью и четвёртую степени за несколько секунд. К 25 годам он получил официальный диагноз — синдром Аспергера. Также к тому моменту он изучил 10 языков за кратчайший срок и смог запомнить 22 514 цифры после запятой числа Пи.

Примечателен Дэниел ещё и тем, что у него нет ярко выраженных трудностей с социализацией и психических отклонений.

Приобретённый савантизм развивается в результате травмы или острого периода заболевания. Симптоматика может быть разнообразной. Так, в литературе описан случай Джейсона Пэджетта, который в результате травмы головы, полученной вследствие нападения, открыл в себе способности к рисованию от руки фракталов – самоподобных геометрических фигур с громадным количеством повторяющихся звеньев.

Другой пример — Орландо Серрелл. В 10 лет он был сбит с ног ударом мяча по голове. В течение года мальчик мучился. Его преследовали головные боли. После перенесённых страданий он обнаружил, что может абсолютно безошибочно определить день недели по дате.

Орландо Серрелл оказался способен моментально назвать количество дней между любыми датами и совершенно точно ответить, сколько раз в течение 100 лет 15 марта выпало, например, на среду.

Ещё одним удивительным случаем является история Алонзо Клемонса, получившего серьёзную травму в результате падения на пол в ванной комнате. Это произошло, когда он был младенцем.

Несмотря на низкие интеллектуальные способности (он не мог читать и считать), Алонзо демонстрировал выдающийся талант к скульптуре. Он с лёгкостью мог слепить любое увиденное однажды животное из подручных материалов.

Как уже было отмечено, синдром саванта предполагает именно поражение левого полушария. Данный факт объясняет перекос в гендерном соотношении имеющих заболевание. Левое полушарие созревает и формируется позже правого и более уязвимо для нежелательных пренатальных воздействий. Эмбрионы мужского пола намного интенсивнее вырабатывают тестестерон. Этот половой гормон способен действовать как токсин, вследствие чего тормозится развитие левого полушария и возникает асимметрия.

Интересно, что способности саванта чаще проявляются у мужчин, чем у женщин. Соотношение — 6:1. Савантов-женщин действительно не так много. Это редкое явление. Однако всё-таки оно случается.

Например, мы знаем историю Дайаны де Авилы, которая после обострения черепно-мозговой травмы открыла в себе талант художника. Она не страдала РАС и не имела художественного образования. Сейчас она известный digital-художник, который выставляет свои работы и ведёт блог, в котором в том числе описывает свой савантизм.

Про способности и жизнь савантов

Примечательно, что, каким бы в итоге ни был талант саванта, навык сопряжён с потрясающей памятью. Исследователи полагают, что это неотъемлемая часть данного синдрома.

Джон Даун описывал такую память как «вербальную адгезию», иначе говоря, как ту, которая предполагает запоминание без осмысления.

Фактически память саванта – как огромная библиотека, хранилище, из которого без труда можно достать любую книгу, факт, дату.

В целом жизнь с синдромом саванта при должной психологической поддержке и реабилитации возможна. В данном случае помощь состоит в том, чтобы научить больных самостоятельно справляться с повседневными делами. Савантизм часто предполагает сложности с планированием, анализом происходящих событий. Без помощи пациенты становятся неопрятными и замкнутыми.

Диагностика синдрома саванта производится комплексным обследованием людей с РАС. Специалистами выступают врач-психиатр и клинический психолог. Инструментарием служат методы сбора анамнеза и беседа. Непосредственно с пациентом, а также с его родственниками.

Во время беседы обращается внимание на коммуникативные навыки человека, а также его на способность к пониманию абстрактных понятий и фраз в переносном значении.

Лечение людей, у которых есть синдром саванта, предполагает прохождение программы психокоррекции, психотерапию, а также семейное консультирование.

Синдром саванта не предполагает осложнений и редко приводит к значимому ухудшению качества жизни больных. Профилактических рекомендаций для беременных женщин на данный момент не разработано. Однако врачи рекомендуют будущим матерям ответственно относиться к планированию рождения ребёнка и проходить скрининговые обследования.