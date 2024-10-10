Врачи спасли подростка с рожистым воспалением ноги

В Мытищинскую больницу Подмосковья поступила подросток с рожистым воспалением ноги. Заболевание вызвано мозолью от ношения новой обуви. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Мытищинскую больницу поступила 15-летняя девушка с подозрением на рожистое воспаление ноги. Клинические и диагностические исследования подтвердили диагноз", - сказано в сообщении. Заболевание спровоцировала мозоль от ношения новой обуви.

По данным министерства, рожа - инфекционное воспаление кожи и подкожной клетчатки, которое вызывают бактерии стрептококки. Как правило, заболевание влечет тяжелые осложнения, которые связаны с нарушением циркуляции лимфы и тканевой жидкости в организме, особенно у маленьких детей.

"Этoт случай нетипичный, поскольку обычно рoжистое воспаление диагностируются в пожилом возрасте. Девочка попала к нам на четвертые сутки болезни с тяжелым течением - высoкой температурой, слабостью, ознобoм, выраженной интоксикацией. При осмотре наблюдались отечность ноги и покраснение в зoне поражения. Оперативно провели дезинтoксикационную и антибактериальную терапию с хорошим результатoм", - привели в тексте слова заведующей детским инфекционным отделением Раисы Поповой.

По данным Минздрава региона, сейчас девушка выписана домой и продолжает лечение в детской поликлинике по месту жительства.