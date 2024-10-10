Психиатр объяснила, как выявить у себя депрессию

Если по шкале Бека будет выявлена проблемная зона, появится рекомендация обратиться к специалисту, отметила в эфире НСН Надежда Соловьева.

Человек может определить у себя депрессию по разным симптомам, их легко можно узнать по шкале Бека, также можно прибегнуть к электроэнцефалограмме, рассказала врач психиатр и член Общественного Совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава РФ Надежда Соловьева в пресс-центре НСН.

«Депрессию можно определить по разным признакам, это могут быть некоторые симптомы, которые легко узнать по самоопроснику, шкала Бека есть во всем интернете. Если есть проблемная зона, идет рекомендация обращения к специалисту. Также можно узнать так называемыми объективными способами с помощью электроэнцефалограммы, с помощью других маркеров. Если есть сомнения и вы понимаете, что что-то напоминает из вашего состояния депрессию, лучше обратиться к специалисту», - сказала Соловьева.

Ранее научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава РФ Диана Старунская рассказала, что выйти из осенней депрессии поможет физическая активность, передает «Радиоточка НСН».