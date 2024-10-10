Психотерапевт назвал причины психических расстройств

Проблема психического здоровья в современных условиях приобретает все большую актуальность. Врачи-эксперты выделяют ряд факторов, способствующих развитию психических расстройств, сообщают «Известия».

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Психотерапевт Ирина Мансурова, комментируя ситуацию, связывает рост случаев психических расстройств в крупных городах с высокой конкуренцией и длительным воздействием стрессовых факторов. По её словам, генетическая предрасположенность и детские психологические травмы (такие как буллинг или конфликтная атмосфера в семье) также существенно увеличивают вероятность возникновения подобных заболеваний. К другим факторам риска эксперт отнесла социально-экономические условия, экологические факторы, черепно-мозговые травмы и соматические заболевания.

Для профилактики психических расстройств Ирина Мансурова рекомендует соблюдать здоровый образ жизни: полноценный сон (не менее 8 часов), регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, а также важность смены деятельности, отдыха и поддержания социальных связей с близкими людьми.

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