Почему возникает «синдром разбитого сердца» и можно ли его вылечить

Стресс может стать причиной такого заболевания, как «синдром разбитого сердца». Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

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Причины возникновения синдрома разбитого сердца

По его словам, «синдром разбитого сердца» диагностируют крайне редко. А главной причиной его развития является стресс.

«Это достаточно редкое заболевание. "Синдром разбитого сердца" возникает в результате повышенной концентрации кетахеламина — вещества, которое относится к адреналиновой системе. Когда человек находится в состоянии сильного стресса или в ситуации, способствующей повышению уровня гормонов. Например, тестостерона», — сказал Кондрахин.

Также причиной развития данного синдрома может стать хроническая перегрузка нервной системы. Как правило, эта проблема связана с нарушением в системе кровообращения сердца, отметил специалист.

«Не существует универсального правила, которое поможет избежать развития этой болезни. Ее нельзя предотвратить», — предупредил он.

Как проявляется синдром разбитого сердца

Данное заболевание диагностируют с помощью неспецифичных изменений на ЭКГ. А человек испытывает болевые ощущения в грудном отделе, объяснил кардиолог.

«"Синдром разбитого сердца" выглядит на электрокардиограмме, как предынфарктное состояние. Однако симптомы развиваются иначе. Это очень серьезный приступ. Также пациент может испытывать сильные боли в грудной клетке и тяжелые ощущения», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что «синдромом разбитого сердца» в основном болеют молодые люди. Тем не менее пожилые пациенты тоже встречаются.

Как лечат «синдром разбитого сердца»

Собеседник «ВМ» заверил, что заболевание не требует хирургического вмешательства. «Синдром разбитого сердца» относится к кардиомиопатии — заболеванию, точные причины которого сложно установить.