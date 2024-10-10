Диетолог объяснил, почему опасно заедать стресс

Переедание при стрессе чревато набором лишнего веса, а вместе с тем и ожирением, предупредила врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что это может вызвать сопутствующие проблемы с сердцем и сосудами, атеросклероз и даже увеличить риски развития онкологических заболеваний.

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«Срывы такие опасны тем, что это приводит к набору лишнего веса, а вместе с ним — к ожирению. Сюда же куча других заболеваний: сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, увеличение рисков развития онкологических заболеваний», — поделилась врач.

Диетолог отметила, что обилие пищи вокруг может привести к подобной реакции на стресс. Она уточнила, что человек начинает заедать переживания из-за доступности низкокачественной, высококалорийной и насыщенной сахаром еды. Кроме того, предупредила она, переедание может быть следствием привычек из детства. Например, когда родители давали ребенку сладости, чтобы успокоить, или использовали их в качестве награды за достижения.

Дианова рассказала, что лучшей реакцией на стресс является физическая нагрузка. Она посоветовала сделать зарядку, побоксировать, если есть груша, или просто выйти на прогулку. Врач уточнила, что кому-то справиться со стрессом помогают медитации и дыхательные практики.

«Чтобы не пуститься во все тяжкие, вместо вредностей нужно брать с собой какие-то банальные вкусные сладости. Это могут быть полезные перекусы: фрукты, сухофрукты и орехи. Такой вариант применим», — заключила Дианова.

Клинический психолог Дарья Сальникова ранее предупредила, что осенью важно не переоценивать свои силы и заранее подготовиться к переменам, чтобы избежать ментальных проблем. По ее словам, сезонная депрессия в этот период связана со сменой погоды и сокращением светового дня.