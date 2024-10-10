Как распознать «синдром разбитого сердца»

Симптомы синдрома Такоцубо? или «синдрома разбитого сердца»? похожи на признаки инфаркта миокарда. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

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«Синдром Такоцубо — это острая патология сердца, связанная со спазмом его сосудов. В отличие от инфаркта миокарда, здесь нет первичной проблемы с сосудами. Как правило, их просвет сужается на фоне большого количества адреналина в крови», — уточнила эксперт.

К главным признакам недуга она отнесла боль в груди и одышку. Врач отметила, что при инфаркте боль из области сердца может отдавать в руку, горло и даже живот. Первым признаком синдрома Такоцубо иногда может быть резкое снижение давления или обморок, заключила Гаврилюк.

Накануне врачи Пушкинской больницы в Подмосковье спасли 70-летнюю женщину с редким заболеванием сердца — синдромом Такоцубо, или «синдромом разбитого сердца», который развивается на фоне внезапного стресса и проявляется временным нарушением функции сердечной мышцы. По словам медиков, это заболевание не менее опасно, чем инфаркт миокарда.