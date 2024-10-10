Врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского спасли жизнь мужчине с аневризмой брюшной аорты размером с гранат. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на сайте градоначальника столицы.

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Пациент поступил в больницу с жалобами за грудиной, в пояснице и правом подреберье. Врачи провели обследование и обнаружили у него огромную аневризму брюшной аорты. Размер аномального расширения одного из главных сосудов, снабжающих организм кровью, специалисты сравнили с большим гранатом, что встречается крайне редко — в 10 процентах случаев.

Врачи провели экстренную операцию, которая была очень непростой из-за расположения аневризмы: она сдавливала участок кишечника, находилась непосредственно под почечными артериями.

«Такая локализация встречается редко и сопровождается высоким риском летальности. Кроме того, у пациента образовалась обширная гематома в забрюшинном пространстве, которая могла оказать повреждающее воздействие на почки», — объяснила заместитель мэра.

Во время операции выяснилось, что из-за аневризмы у больного нормально функционировала только одна почка. В связи с этим хирурги сделали все возможное, чтобы избежать кровопотери, так как переливание крови создало бы дополнительную нагрузку на нее.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он находится на амбулаторном лечении.

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