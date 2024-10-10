Спонтанные судороги: что такое синдром крампи и почему он возникает

Если у вас хоть раз в жизни сводило мышцы, то с большой вероятностью вы испытывали синдром крампи — внезапные непроизвольные болезненные сокращения отдельных мышц или мышечных групп длительностью от нескольких секунд до нескольких минут. Что это за состояние и о чем оно может сигнализировать, рассказала «Вечерней Москве» врач-невролог сети «Клиника Фомина» Нина Коптенко.

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На протяжении жизни почти каждый хоть раз испытывал спонтанные судороги. В большинстве случаев они физиологические и провоцируются переохлаждением, обезвоживанием организма, избытком поваренной соли, интенсивной физической нагрузкой, особенно после периода низкой двигательной активности, и если судороги единичные, то они не приносят значимого дискомфорта или нарушения качества жизни.

Тем не менее крампи могут быть симптомом целого ряда заболеваний, как соматических, так и неврологических, а также могут наблюдаться при употреблении некоторых лекарственных препаратов.

Среди общих симптомов всех видов крампи можно выделить следующие:

Чаще всего возникают ночью и могут нарушать сон;

Вовлекаются мышцы ног (часто икроножные и мелкие мышцы стопы);

После крампи длительно может сохраняться повышенная чувствительность или болезненность;

Непосредственно перед или сразу после крампи могут наблюдаться фасцикуляции (мелкие подергивания в вовлеченных мышцах).

В случае крампи, вызванных заболеваниями, могут вовлекаться и другие мышцы ног, передней брюшной стенки, а также грудные мышцы спины.

Учитывая значительное разнообразие причин крампи, требуется не только подробный сбор жалоб, истории их появления и тщательный осмотр вовлеченных мышц, но и ряд лабораторных и инструментальных исследований.

Основными рекомендациями для профилактики появления судорог в мышцах являются: