Ортопед предупредил о смертельно опасном типе травм

Травмы головы являются одними из самых опасных, с которыми может столкнуться человек, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин. Эксперт объяснил, что последствия могут сказаться на здоровье через несколько часов или дней при общем хорошем самочувствии.

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«‎Первое время после травмы головы пациент может чувствовать себя хорошо, а спустя часы, а иногда даже дни, состояние пациента резко ухудшается, и он может потерять сознание и даже впасть в кому, и даже погибнуть. Поэтому к травмам головы всегда нужно относиться серьезно. Одной из самых частых травм головы является сотрясение головного мозга. Фактически в градации закрытых черепно-мозговых травм оно самое легкое», — отметил Саутин.

По его словам, сотрясение головного мозга может проявляться в течение ближайшего после травмы времени тошнотой и рвотой — это наиболее частые симптомы. Медик напомнил, что среди признаков также отмечают нарушение координации, головокружение и двоение в глазах.

«‎В любом случае это повод обращения в специализированные учреждения за медицинской помощью. Нередко врач приемного отделения или невролог назначает компьютерную томографию черепа для исключения более серьезных повреждений, скрытых гематом, которые могут со временем прогрессировать и приводить к отсроченным, очень тяжелым последствиям», — подытожил Саутин.

Ранее Саутин рассказал, что при выполнении тяжелой работы следует вовлекать как можно большую мышечную группу — тогда любое движение проще выполнять. Как пояснил врач, чтобы не надорвать спину, можно подсесть под предмет, перемещая таким образом силовую нагрузку на ноги.