Невролог рассказал, как выявить опухоль мозга

Лучшим способом выявить опухоль мозга и гнойные воспаления является МРТ, рассказала NEWS.ru невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Оксана Тютчева. Специалист подчеркнула, что в ходе обследования возникает хороший резонанс, благодаря чему врачи получают четкие контрастные изображения.

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«Поскольку головной мозг на 80% состоит из воды, в ходе обследования возникает хороший резонанс, и у врачей есть возможность получить очень четкие контрастные изображения белого и серого вещества, мозговых оболочек. МРТ головного мозга является приоритетным способом выявления опухолевых, воспалительных, демиелинизирующих заболеваний головного мозга», — пояснила невролог.

Врач отметила, что рентгеновский метод позволяет получить изображение черепа в двух проекциях. Она рассказала, что такое исследование помогает определить перелом костей, обнаружить костные обломки в головном мозге, диагностировать остеомиелит. Электроэнцефалография тем временем тестирует функции головного мозга и необходима для диагностики эпилепсии, травм черепа, сбоев в речевом или психическом развитии.

Тютчева отметила, что эхоэнцефалография позволяет выявить дегенеративные состояния в структурах мозга, определить наличие опухолевых образований. Невролог добавила, что компьютерная томография позволит получить необходимые данные о состоянии черепных пластин и вещества головного мозга.

Кардиолог Юлия Фадюхина ранее рассказала, что проверить здоровье сердца помогут ЭКГ, МРТ, сцинтиграфии миокарда, а также анализ крови — общий и на уровень глюкозы. По ее словам, также стоит сделать эхокардиографию, холтер-ЭКГ и УЗИ брахиоцефальных артерий.