Кардиолог назвал главные причины развития аритмии

Аритмия может развиться на фоне проблем с почками и печенью, предупредила врач-кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что патологические причины возникновения заболевания можно разделить на две группы: экстракардиальные и интракардиальные.

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«‎Патологические причины можно разделить на экстракардиальные, связанные с несердечными патологиями, и интракардиальные, обусловленные проблемами с самим сердцем. К первым относятся нарушения функции щитовидной железы, работы печени и почек, дисбаланс уровней калия и натрия в крови, сахарный диабет, инфекционные заболевания, прием некоторых препаратов, заболевания легких и ряд иных причин», — пояснила врач.

Кардиолог отметила, что ко второй группе относятся первичные патологии нервной системы сердца, в том числе наличие дополнительных путей проведения нервного импульса. Кроме того, уточнила врач, аритмия может развиться на фоне заболеваний сердца. Среди них она выделила ишемическую болезнь, миокардит и последствия различных операций.

«‎Группы риска у каждого вида аритмии свои: какие-то виды чаще выявляются у молодых людей, другие встречаются в старшей возрастной группе. В целом среди людей с уже имеющимися хроническими заболеваниями, а также среди людей, подверженных вредным привычкам, риск развития аритмии выше», — заключила Фадюхина.

Кардиолог ранее предупредила, что аритмия может быть смертельно опасной. Фадюхина уточнила, что некоторые виды заболевания проявляются утомляемостью, головокружениями, давящим дискомфортом за грудиной, обмороками и чувством нехватки воздуха.