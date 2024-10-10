Ложная аневризма аорты спасла пациента от гибели

Новосибирские кардиохирурги прооперировали пациента, едва не погибшего при разрыве аорты.

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44-летний житель Северной Осетии Тамерлан - страстный любитель гор и горного туризма. Как гид он регулярно организовывает поездки в горы для людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом сам Тамерлан три раза в жизни оказывался на волосок от смерти. Но его организм всегда находил резервы для того, чтобы спастись.

Еще в 2008 году молодой мужчина попал в серьезное ДТП. Авария стала причиной острого травматического расслоения главного сосуда на всем его протяжении. Обычно такое состояние приводит к летальному исходу в течение двух суток. Но Тамерлан обратился за медицинской помощью лишь спустя несколько месяцев, поразив своей жизнеспособностью врачей.

В Центре имени Бакулева в Москве ему экстренно протезировали самый опасный с точки зрения разрыва участок аорты. После реабилитации он вернулся к обычному ритму жизни.

Однако спустя 13 лет аорта пациента вновь оказалась на грани разрыва. После поднятия тяжести у него начались сильнейшие давящие боли в груди и спине. Из Северной Осетии больного госпитализировали в Сибирь.

В Центре Мешалкина ему выполнили масштабную операцию по замене всей дуги аорты и запланировали протезирование брюшной аорты на сентябрь 2024 года.

Тамерлан прибыл на операцию своевременно.

"Однако контрольный томографический снимок показал неожиданное: несколько дней, а, возможно, и недель назад у пациента произошел отрыв протеза аортального клапана, установленного в Центре Бакулева", - рассказали "РГ" в Центре Мешалкина.

Фактически у пациента произошел разрыв аорты. Опаснейшее кровотечение чудом сдерживал "мешок из спаек", образовавшийся вокруг сосуда в этом месте после первой операции.

"Такое редкое явление называется ложной аневризмой, - объясняют кардиохирурги. - Какое-то время она способна удерживать массив крови, не давая человеку погибнуть, но катастрофа может произойти в любой момент".

Операционная бригада под руководством доктора медицинских наук Дмитрия Сироты выполнила пациенту неотложное репротезирование восходящего отдела аорты. Протез клапана заменили на более современный.

Спасенный в третий раз Тамерлан проходит курс реабилитации и уже обсуждает с врачами финальную операцию, чтобы поскорее вернуться к любимому делу. Кардиологи обещают, что после нее пациент сможет забыть о проблеме как минимум на 10 лет.