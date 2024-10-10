Врач перечислил способы предотвратить обострение гастрита

Врач Кардашова перечислила способы быстро успокоить воспаленный желудок
Чтобы предотвратить обострение гастрита осенью, необходимо соблюдать ряд мер, рассказала «ФедералПресс» гастроэнтеролог София Кардашова. Она настоятельно рекомендует пересмотреть свой рацион.
«Постарайтесь отказаться от фаст-фуда, снеков, газированных напитков и продуктов, содержащих большое количество консервантов и приправ, так как они могут раздражать слизистую желудка. Избегайте употребления соусов, особенно тех, которые содержат уксус или острые приправы», – рекомендует врач.
София Кардашова призывает включить в рацион больше легкоусвояемых продуктов, таких как овощные супы, нежирные мясные и рыбные блюда, каши. Очень важно не пропускать приемы пищи и избегать переедания, так как это создает дополнительную нагрузку на желудок.
Во время воспалительного процесса в желудке врач рекомендует с осторожностью принимать лекарства. Самолечение, особенно при простудных заболеваниях, может привести к еще большему обострению гастрита. Некоторые препараты, такие как обезболивающие и антибиотики, раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая воспаление. Прежде чем принимать лекарства, обязательно посоветуйтесь с врачом, который может подобрать разумную дозу лекарства, а также назначить дополнительные препараты, которые защитят желудок от их негативного воздействия.
Усугубляют течение гастрита курение и алкоголь. Например, никотин замедляет заживление слизистой оболочки желудка, а спиртное раздражает ее, увеличивая риск воспаления и эрозий.
Врач также советует избегать лишнего стресса, заниматься физкультурой и находить время для отдыха, так как психоэмоциональная стабильность напрямую влияет на работу желудка, и минимизация стресса может существенно снизить вероятность обострения гастрита.
Ранее врач назвала пять самых нездоровых вариантов завтрака. Она отметила, что первый прием пищи способен повысить работу мозга на 30%, а также снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и проблем с пищеварением.