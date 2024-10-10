Врач перечислил способы предотвратить обострение гастрита

Чтобы предотвратить обострение гастрита осенью, необходимо соблюдать ряд мер, рассказала «ФедералПресс» гастроэнтеролог София Кардашова. Она настоятельно рекомендует пересмотреть свой рацион.

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«Постарайтесь отказаться от фаст-фуда, снеков, газированных напитков и продуктов, содержащих большое количество консервантов и приправ, так как они могут раздражать слизистую желудка. Избегайте употребления соусов, особенно тех, которые содержат уксус или острые приправы», – рекомендует врач.

София Кардашова призывает включить в рацион больше легкоусвояемых продуктов, таких как овощные супы, нежирные мясные и рыбные блюда, каши. Очень важно не пропускать приемы пищи и избегать переедания, так как это создает дополнительную нагрузку на желудок.

Во время воспалительного процесса в желудке врач рекомендует с осторожностью принимать лекарства. Самолечение, особенно при простудных заболеваниях, может привести к еще большему обострению гастрита. Некоторые препараты, такие как обезболивающие и антибиотики, раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая воспаление. Прежде чем принимать лекарства, обязательно посоветуйтесь с врачом, который может подобрать разумную дозу лекарства, а также назначить дополнительные препараты, которые защитят желудок от их негативного воздействия.

Усугубляют течение гастрита курение и алкоголь. Например, никотин замедляет заживление слизистой оболочки желудка, а спиртное раздражает ее, увеличивая риск воспаления и эрозий.

Врач также советует избегать лишнего стресса, заниматься физкультурой и находить время для отдыха, так как психоэмоциональная стабильность напрямую влияет на работу желудка, и минимизация стресса может существенно снизить вероятность обострения гастрита.

Ранее врач назвала пять самых нездоровых вариантов завтрака. Она отметила, что первый прием пищи способен повысить работу мозга на 30%, а также снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и проблем с пищеварением.