Профессор объяснил, кому нужна вакцинация в сезон гриппа и ОРВИ

Что делать, чтобы не заболеть в сезон гриппа и ОРВИ, рассказал доктор медицинских наук РНИМУ им. Н.И. Пирогова Алексей Эрлих.

В беседе с aif.ru он посоветовал своевременно проходить вакцинацию, причем независимо от возраста, потому что она замедляет скорость распространения инфекций, защищает пожилых людей, а также лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и артериальной гипертонией от развития крайне тяжелых дыхательных и сосудистых осложнений.

По словам врача, в этом году эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ несколько выше базовой заболеваемости и несколько ниже этого же показателя прошлого года. Эпидемический порог по гриппу превышен на 9%, уточнил Алексей Эрлих.

Он подчеркнул, что при обнаружении у себя первых симптомов гриппа и ОРВИ стоит оставаться дома, чтобы не подвергать свой организм риску осложнений и не заражать окружающих. Также врач рекомендует носить лицевые маски в общественных местах.

Ранее "РГ" рассказывала об исследовании, проведенном Финансовым университетом совместно с компанией "Ингосстрах" и сетью клиник "Будь Здоров". В ходе соцопросов и разговоров с врачом и директором Финуниверситета выяснилось, сколько людей и почему не берут больничный, как лечить ОРВИ и что будет, если перенести болезнь "на ногах".