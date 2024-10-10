В Подмосковье за сезон зафиксировали около 11 тысяч укусов клещей

С начала сезона в Подмосковье выявили менее 11,3 тысячи случаев укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзору) по Московской области.

Мониторинг за инфекциями, передающимися клещами был начато с середины марта текущего года. Число обратившихся по поводу присасывания клещей и заболевших лиц в сезон 2024 года находилось в пределах среднемноголетних значений, а также ниже аналогичного периода прошлого года, отметили в пресс-службе.

Всего в регионе от клещевого вирусного энцефалита вакцинировались около 18 тысяч человек. Из них около 6,5 тысячи детей.