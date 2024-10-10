Кола против ротавируса: работает ли это на самом деле

Существует распространенное убеждение, что кола может помочь при заболевании ротавирусом. Якобы напиток подавляет его размножение и таким образом оздоравливает организм. Действительно ли это так и стоит ли пить колу при заболеваниях, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, нутрициолога Надежды Чернышовой.

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По ее словам, положительные отзывы на такой «метод лечения» можно найти только на форумах мам, где люди пишут, что попробовали этот способ и он им помог. Но официальная медицина не приветствует лечение колой.

«Единственное, на что ссылаются сторонники колы, что одним из ее ингредиентов является фосфорная кислота, якобы она убивает вирусы. Но она этого не делает», — заверила врач.

В человеческом организме есть более сильная соляная кислота. Но если она не справляется с вирусом, то фосфорная не сможет этого сделать и подавно.

«Нет ни одного научного исследования, которое бы хоть как-то подтверждало пользу колы. Более того, она газированная, а это очень сильно раздражает слизистую оболочку желудка, когда она и так поражена вирусом», — объяснила терапевт.

Возможно, корни утверждения о том, что кока-кола полезна, являются рекомендацией пить ее туристам в странах, где не все в порядке с гигиеной, например, в Индии. Там опасно пить воду, а бутылочка колы, упакованная на фабрике, выглядит гораздо более защищенной от возбудителей различных вирусов.

«Но кола не лучше, чем какое-то проверенное средство или простая вода. Она не останавливает ни рвоту, ни инфекцию. Никаких медицинских данных, подтверждающих это, нет», — предупредила эксперт.

Поэтому при заболевании ротавирусом или чем-либо еще лучше пить простую воду, чай и то, что назначил доктор. Не стоит заниматься самолечением, особенно если вопрос касается здоровья ребенка.