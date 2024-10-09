Стало известно о риске для богатых людей заразиться опасной болезнью

Богатые и знаменитые люди более подвержены риску заражения боррелиозом, известным также как болезнь Лайма. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на профессора из университета Восточной Англии Пола Хантера.

«Они проводят больше времени, гуляя по лесопарковым зонам, у них больше денег, чтобы выезжать в такого рода места, или у них большие дома, расположенные в таких местах», — объяснил специалист по инфекционным заболеваниям.

Иксодовый клещевой боррелиоз — инфекционное заболевание, которое возникает после укуса клеща. В последнее время данным заболеванием заразились певец из Канады Джастин Бибер, американская супермодель Белла Хадид, ее мать Иоланда Хадид. Недавно Белла Хадид вышла на подиум после двух лет лечения болезни Лайма. Она приняла участие в показе бренда Saint Laurent на Неделе моды в Париже.

Врач-дерматолог «Клиники Фомина» Дарья Дроздова рассказала «Газете.Ru», что после укуса клеща, зараженного боррелиозом, на коже человека можно заметить покраснение, которое со временем увеличивается и по рисунку начинает напоминать «мишень». Чтобы не допустить укуса клещом, необходимо обрабатывать одежду и открытые участки тела средствами, которые отпугивают насекомых, не ходить по траве и рядом с кустарниками. Также следует надевать однотонную светлую одежду, на которой темный клещ будет лучше виден. Если клещ все-таки попал на кожу и присосался, его нужно удалить и отнести в лабораторию.

Ранее ученые спрогнозировали рост числа случаев слепоты из-за макулярной дегенерации.