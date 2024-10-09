Врачи из Вологды и Санкт-Петербурга спасли жизнь 15-летнему мальчику

Подростка после аварии доставили в Вологодскую областную больницу с нестабильными сложными переломами костей таза и позвоночника. Как рассказали в Минздраве России, медики из региональной клиники оперативно связались с НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера Минздрава России в Санкт-Петербурге с помощью телемедицины.

Специалисты центра совместно с региональными коллегами оценили ситуацию, скорректировали план лечения и приняли решение о переводе пациента в Санкт-Петербург. Врачи НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера Минздрава России при поступлении мальчика перевели его в отделение реанимации и после предоперационных обследований приступили к операциям на позвоночнике ребёнка. Менее чем за год пациент полностью восстановился и вернулся к нормальной жизни.