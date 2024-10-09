Топ-6 вопросов и ответов о смертельной лихорадке Марбург

В соцсетях и некоторых медиа появились страшилки: мол, можно заразиться смертельной лихорадкой Марбург, поев "зараженных" бананов, манго и других экзотических фруктов, привезенных из Африки. Существует ли такой риск? На этот и другие вопросы о нашумевшем вирусе "РГ" ответили наши эксперты.

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1. Это правда, что лучше сейчас отказаться от покупки бананов, манго и прочей экзотики?

"Подтвержденных случаев заражения вирусом Марбург через фрукты нет, такие случаи не описаны. Более того, если бы такой способ заражения имел место, инфекция бы распространялась намного шире и быстрее, а мы все же имеем дело с локальными вспышками", - пояснил "РГ" известный вирусолог, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

То, что вирус Марбург не передается через фрукты, подтвердил и старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.

"Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить вне живого организма в течение такого длительного времени", - отметил ученый.

В свою очередь, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского Университета Наталья Шеина высказала более осторожную точку зрения:

"Вероятность инфицироваться есть всегда. В данном случае она минимальна, так как вирусы не могут реплицироваться в объектах окружающей среды, только в теле человека. Они не выживают, а только могут сохраняться или не сохраняться в объектах окружающей среды. Вместе с тем во время пандемии COVID-19 мы носили перчатки для защиты. Это дискуссионный вопрос".

"Сколько вирус живет во внешней среде, в открытых источниках не сказано. Насколько я понимаю, он не очень устойчив во внешней среде, но точное время его сохранения при обычной температуре мы пока не знаем, - отметил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро" Андрей Поздняков. - Но достоверно известно, что самый частый путь передачи - контактный - через поврежденную кожу".

Поздняков пояснил: вирус Марбург, так же как и возбудители других инфекций, инактивируется высокими температурами, например, кипячением, поэтому, чтобы перестраховаться, фрукты можно тщательно помыть, а потом обдать кипятком.

"Если говорить о мерах дезинфекции, то вирус также инактивируется спиртом и хлорсодержащими растворами", - уточнил доктор Поздняков.

"Самое главное, о чем мы не должны забывать никогда: любой фрукт перед тем, как его съесть, должен быть помыт. Но мы часто видим, как люди очищают немытыми руками немытый банан или снимают кожуру с мандарина или апельсина - и тут же их едят. Между тем, на руках могут оказаться довольно опасные бактерии - та же кишечная палочка, например", - отметил Вадим Покровский.

2. Как происходит заражение вирусом Марбург?

В ВОЗ по этому поводу выпустили памятку, описав наиболее вероятные пути заражения и предупредив, какое поведение может быть рискованным.

"Люди изначально заражаются, когда вступают в тесный контакт с летучими мышами Rousettus, разновидностью плодовых летучих мышей, которые часто встречаются в шахтах или пещерах. Эти животные являются природным резервуаром вируса Марбург. Второй путь - между людьми вирус в основном передается при контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей. Он может распространяться при непосредственном контакте с кровью, фекалиями, рвотными массами, слюной, мочой, потом, грудным молоком, спермой инфицированных людей или людей, умерших от этого заболевания. Также можно заразиться при контакте с поверхностями или материалами, загрязненными этими биологическими жидкостями", - объяснили в сообщении ВОЗ.

"Болезнь не передается воздушно-капельным путем. Из-за довольно длительного инкубационного периода (от нескольких дней до трех недель) вирус может передаваться другим членам семьи, также заражаются медики, которые оказывали помощь и ухаживали за больными без надлежащих средств защиты", - отметил Андрей Поздняков.

3. Почему вирус Марбург так опасен?

"Болезни, вызванные вирусами Марбург и Эбола, - это схожие редкие заболевания, хотя и вызываемые различными вирусами. Оба вируса являются членами семейства филовирусов и способны вызывать вспышки с высокими показателями смертности", - отметили в ВОЗ. Уровень смертности среди заразившихся Марбургом достигает 88%.

Кроме того, из-за сходства многих симптомов (а инфекционных геморрагических лихорадок много) лихорадку Марбург может быть трудно отличить от других инфекционных заболеваний, в том числе от лихорадки Эбола, малярии, тифа, лихорадки денге.

"Подтверждение заболевания может быть выполнено только в лабораторных условиях с использованием образцов ткани, крови или других физиологических жидкостей", - подчеркнули в ВОЗ.

4. Как вести себя, если вы оказались в стране, где встречается Марбург?

"Лучший способ предотвратить заражение - избегать контакта с инфицированными людьми или животными и соблюдать правила гигиены, рекомендованные местными органами власти или органами здравоохранения. Если совершаете поездку в район, где были зарегистрированы случаи заболевания, даже если у вас нет симптомов и вы не находились в контакте с инфицированными, соблюдайте все правила, рекомендуемые местными органами", - инструктируют эксперты ВОЗ.

"Наши туристы могут быть удивительно беспечны. Я сталкивался с ситуацией, когда заболела целая группа. Не лихорадкой Марбурга, нет, но другим не таким опасным, но тоже очень неприятным заболеванием, передающимся с клещами. Заразились от львенка, которого гладили, фотографировались с ним, в результате подцепили клещей", - рассказал "РГ" академик Покровский.

В ВОЗ также рекомендуют:

"Во время вспышек вируса Марбурга все продукты животного происхождения (кровь и мясо) перед употреблением должны безопасно перерабатываться, очищаться и подвергаться термической обработке. Важно правильно мыть руки до и после прикосновения к животным и продуктам животного происхождения. Во время работы на местах, при проведении научных исследований или туристических экскурсий в шахтах и пещерах, где обитают колонии плодоядных летучих мышей, следует носить длинную одежду, перчатки и другие средства защиты (включая маски)".

Если совершаете поездку в район, где были зарегистрированы случаи заболевания, даже если у вас нет симптомов и вы не находились в контакте с инфицированными, соблюдайте все правила, рекомендуемые местными органами.

5. Как протекает заболевание, каковы первые симптомы?

Ранние симптомы

Ранние симптомы лихорадки Марбург те же, что и у многих других острых инфекций: высокая температура, озноб, сильная головная боль, слабость.

"Распространенными ранними симптомами являются мышечные и другие боли", - отмечают в ВОЗ.

"В начале болезни наблюдаются признаки общей инфекции вроде недомогания, повышения температуры, болей в животе, головной боли, - уточнил Марат Макенов. - Позже могут возникнуть кровоточивость, кровавая рвота и сыпь на теле".

Тяжесть симптомов быстро нарастает, они могут включать тошноту, рвоту, боли в желудке и груди, сыпь и диарею, которые могут длиться около недели.

Симптомы на поздних стадиях

На более поздних стадиях заболевания могут возникать множественные кровотечения: из десен, носа, ануса, кровоточит кожа. Пациенты могут испытывать шок, бредить, может развиться полиорганная недостаточность.

Риск смертельного исхода высок у больных с кровотечениями.

Смерть наступает в результате вирусного сепсиса, отказа внутренних органов.

6. Какова ситуация с вакциной?

"Одобренных вакцин против вируса Марбурга не существует. Тем не менее в настоящее время разрабатываются некоторые вакцины-кандидаты. Всемирная организация здравоохранения определила лихорадку Марбурга в качестве одного из наиболее приоритетных заболеваний, для борьбы с которым срочно необходима вакцина", - говорят в ВОЗ.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" (подведомственном Роспотребнадзору) разработана кандидатная вакцина против лихорадки Марбург. По информации ведомства, проведены доклинические испытания вакцины на животных, препарат показал безопасность и эффективность.

"В настоящее время нарабатываются серии вакцины и готовятся документы для получения разрешения на клинические испытания", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также о наличии разработанной вакцины против Марбурга сообщил недавно директор НИЦЭМ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Клинические испытания этой вакцины также только планируются.