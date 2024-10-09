Названа неочевидная опасность курения

Во рту курильщика размножаются целые колонии болезнетворных бактерий, передает KP.RU со ссылкой на научный журнал Cell Press. По данным ученых, никотин помогает в размножении микроорганизму P. gingivalis.

Во время горения табака и сигарет в организм попадают никотин, смола, аммиак, свинец и радиоактивные химикаты. Они снижают уровень кислорода и кислотности в полости рта, а также сокращают выработку слюны, которая обладает антибактериальным эффектом. Таким образом для вредных микроорганизмов создается благоприятная среда.

Помимо вреда для сосудов и зависимости, никотин помогает размножаться таким бактериям, как P. gingivalis. Как следствие — пародонтит, болезни десен и кариес. К тому же недавно международной группой ученых была подтверждена связь между заражением бактерией P. gingivalis и проявлениями болезни Альцгеймера, — указали ученые.

К тому же во рту курильщиков в больших количествах размножается бактерия Streptococcus mutans, вызывающая кариес и рак.

При этом в парах электронных сигарет и вейпов присутствуют никотин и свинец, которые приводят к росту бактерий Fusobacterium и Bacteroidales, вызывающих налет на зубах и во рту и образование пленки из вредных бактерий. В результате курильщик может заболеть пародонтитом.

Ранее депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев заявил, что в России необходимо ужесточить требования к упаковке вейпов и систем для нагревания табака, потому что красочное оформление создает иллюзию их безопасности. С этой инициативой он обратился к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву.