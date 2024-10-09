Врачи впервые провели сложнейшее кесарево, чтобы помочь малышу с грыжей

В Региональном перинатальном центре Калининградской области впервые провели сложнейшую операцию кесарева сечения. Об этом сообщается на сайте учреждения.

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Врачи применили процедуру EXIT (Ex Utero Intrapartum Treatment) — инновационный метод, при котором вмешательство проходит тогда, когда ребёнок частично находится в утробе матери и получает кислород через пуповину. У маленького пациента внутриутробно диагностировали подозрение на диафрагмальную грыжу — выход внутренних органов из брюшной полости в грудную.

«Процедура позволяет хирургам получить доступ к дыхательным путям ребёнка до того, как он сделает первый вдох, что, в свою очередь, снижает риск осложнений, связанных с недостатком кислорода у новорождённого. Метод даёт возможность провести неотложные процедуры в контролируемых условиях», — рассказал заведующий акушерского дистанционного консультативного центра Перинатального центра Алексей Ксенофонтов.

Операция прошла успешно — как для матери, так и для ребёнка.

В калининградском перинатальном центре за сентябрь родилось девять пар двойняшек.