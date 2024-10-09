Специалист предупредил, чем опасна поздняя беременность

Количество преждевременных родов будет расти из-за того, что женщины откладывают беременность на более поздний возраст, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью департамента здравоохранения Москвы Олега Латышкевича.

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По его словам, чем старше пациентка, тем выше вероятность осложнений во время беременности и родов.

Латышкевич подчеркнул, что важно не откладывать процесс деторождения и рожать вовремя. Он также добавил, что чем раньше произойдут первые роды, тем меньше проблем будет связано с недоношенными детьми в России.

Средний возраст для первой беременности составляет 31 год, подчеркнул президент Ассоциации специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до трех лет, Николай Володин.

Между тем с января 2024 года в Московской области родились более 300 здоровых детей от родителей с ВИЧ. При своевременном лечении ребенок родится здоровым, уверены в Минздраве.