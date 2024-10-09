Эпидемиолог оценил вероятность эпидемии вируса Марбург в России

С каждым годом в мире появляются все более серьезные вирусы, которые способны мутировать и распространяться со скоростью света. Теперь мировое сообщество бьет тревогу относительно нового африканского вируса. Так ли он опасен? Объясняет эксперт.

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В африканском городе Руанд произошла вспышка опасной лихорадки Марбург. В интервью с журналистом RuNews24.ru эпидемиолог Игорь Матвеев обсудил вероятность возникновения эпидемии в России.

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения высказали тревогу по поводу распространения вируса как в пределах стран, так и на уровне регионов. Роспотребнадзор сообщил о введении жесткого контроля на пунктах пропуска на границе. В дополнение к этому эксперты создали систему тестирования, способную выявить наличие вируса в крови.

Согласно мнению специалиста, россиянам не следует беспокоиться о возможности эпидемии, так как ученые тщательно исследовали этот вирус еще в 70-х годах прошлого века.

«Это заболевание представляет серьезную опасность, однако мы знакомы с ним уже давно. Мы уже сталкивались с коронавирусом и даже оспой обезьян. В первом случае мы справились неплохо с заболеваемостью, а во втором – вирус не смог распространиться в стране. Нет причин для беспокойства. Если только нет в планах его распространить среди населения искусственно», – уточнил Игорь Матвеев.

Вирус Марбург распространяется через непосредственный контакт с инфицированными жидкостями, такими как кровь, слюна и сперма. У людей, заболевших этим вирусом, проявляются тяжелые симптомы геморрагической лихорадки, которые включают обильные кровотечения, с прогрессированием состояния, часто приводящим к летальному исходу по истечении двух недель. В большинстве случаев заболевание заканчивается смертью пациента, с общей летальностью около 90%.