Врачи спасли женщину с анатомически сложной артерией

В Новгородской областной клинической больнице 77-летней пациентке был поставлен диагноз тяжелого инсульта после внезапного нарушения речи и утраты функции правых руки и ноги. Сотрудники отделения незамедлительно вызвали дежурного врача-невролога регионального сосудистого центра, который подтвердил диагноз.

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В экстренном порядке была проведена компьютерная томография головного мозга с ангиографией сосудов шеи и мозга. Обнаружено, что причиной нарушения кровообращения стал тромб во внутренней сонной артерии.

Хирургическая операция началась с попытки доступа к тромбу через общую сонную артерию. Однако возникли сложности, связанные с анатомически сложной структурой артерий, известной как III тип дуги аорты, что сделало первичные манипуляции неэффективными.

К решению проблемы подключился ангиохирург, который обеспечил доступ к тромбу через артерию шеи. Вместе с рентгенэндоваскулярным хирургом они успешно восстановили мозговой кровоток.

В настоящее время пациентка прошла курс реабилитации и вновь может передвигаться самостоятельно. Этот случай стал возможен благодаря слаженной работе многопрофильной команды специалистов, включая врача-невролога, рентгенолога, ангиохирурга, рентгенэндоваскулярного хирурга, анестезиолога-реаниматолога, лечащего врача-невролога, инструкторов по лечебной физкультуре, логопедов и медсестер.

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