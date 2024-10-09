Можно ли заразиться вирусом Марбург через фрукты

Общественность взбудоражила новость, что вирус Марбург может распространяться через экзотические фрукты, например, бананы и манго. Действительно ли это так, в беседе с «РИА Новости» рассказал старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.

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«Нет, Марбург не передаётся через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени».

Макенов пояснил, что основной путь передачи вируса — это близкий контакт с инфицированным человеком или с биологическими жидкостями, выделяющимися от заражённых животных или людей. Инкубационный период вируса может составлять от 6 до 21 дня, а первые симптомы болезни включают недомогание, повышение температуры и боль в животе. Позже могут проявляться более серьёзные геморрагические симптомы.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск вспышки вируса Марбург в Руанде как «очень высокий на национальном уровне». Региональный риск классифицируется как «высокий», а глобальный — как «низкий».