Врач рассказал, можно ли лечить гастрит голоданием

Голодание, как метод лечения гастрита, основан на предоставлении желудку «отдыха» от постоянной работы по перевариванию пищи, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. Медик добавила, что это способствует снижению воспаления и восстановлению слизистой.

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«Голодание при гастрите можно сравнить с ремонтом корабля в открытом море. С одной стороны, вы даете возможность «команде» — вашему организму — сосредоточиться на восстановлении, с другой — рискуете остаться без необходимых ресурсов в самый неподходящий момент», — отметила Сухорукова.

По ее словам, интермиттирующее голодание предполагает чередование периодов приема пищи и воздержания от еды. Наиболее популярная схема —16/8, где человек постится 16 часов и принимает пищу в течение 8-часового окна, объяснила Сухорукова.

«Однодневное голодание: полный отказ от твердой пищи на 24 часа, обычно с употреблением только воды или несладких травяных чаев. Частичное голодание: значительное снижение калорийности рациона без полного отказа от пищи. Для пациентов с гастритом наиболее безопасным и потенциально эффективным может быть интермиттирующее голодание. Оно позволяет организму получить периоды отдыха от пищеварения, не подвергая его стрессу длительного голодания», — заявила Сухорукова.

Врач добавила, что около 60% пациентов с хроническим гастритом, практикующих интермиттирующее голодание под наблюдением врача, отмечают улучшение симптомов в течение двух-трех месяцев. Однако важно помнить, что эти данные не являются универсальными, и каждый случай требует индивидуального подхода, подытожила эксперт.

Ранее диетолог Виктория Безнебеева рассказала, что наиболее полезные для ЖКТ сорта риса — это камолино и арборио. По ее словам, эти крупы очень питательны. Рис камолино родом из Египта и растет на берегах Нила. Он отлично подойдет для рагу и других блюд с мясом. Арборио — итальянский сорт риса, его используют при приготовлении ризотто и рисового пудинга, добавила она.