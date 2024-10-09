Онколог ответил, почему анальный секс опасен для здоровья

Анальный секс может приводить к различным травмам у женщин, предупредил колопроктолог, онколог, хирург ФНКЦ ФМБА России Андрей Буровский. Об опасностях этого вида интимной близости врач предупредил в беседе с «Лентой.ру».

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Буровский объяснил, что стенки заднего прохода не предназначены для полового акта. При активном воздействии на них образуются микротрещины, которые могут стать причиной боли и кровотечения из прямой кишки. Так как кровоснабжение в тканях этой области слабое, на поверхности постоянно присутствуют бактерии, трещины плохо заживают. Еесли их не лечить, может образоваться свищ, и тогда женщине потребуется операция.

Во время анального секса также травмируется и сфинктер, так как во время проникновения полового члена, он рефлекторно сжимается, добавил доктор. Попытки преодолеть это сопротивление силой могут привести к серьезным последствиям: мышцы чрезмерно растягиваются и могут даже порваться.

«Еще одна опасность анального секса — развитие недержания кала из-за перерастяжения сфинктера. Степень патологии зависит от частоты интимных контактов. Пациенты могут потерять способность удерживать газы, жидкие каловые массы или все элементы содержимого кишечника», — Андрей Буровский, колопроктолог, онколог, хирург.

Врач также отметил, что, если заниматься анальным сексом без презерватива, кишечная палочка может попасть в уретру или влагалище, из-за чего там начнется воспалительный процесс.

«Забота о здоровье, безопасность и ответственность за партнера важнее сексуальных экспериментов. Строгий запрет на занятия анальным сексом распространяется на людей, имеющих хронический геморрой, анальные трещины и другие патологии в области заднего прохода», — добавил доктор.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам доктора, если у человека постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови, ему требуется медицинская помощь.