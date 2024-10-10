Эксперты требуют объяснить критерии отбора лекарств в список жизненно важных

Россияне попросили объяснить, каким образом медицинские препараты попадают в список жизненно важных. Об этом пишет «Газета.ру».

Заседание Минздрава по формированию лекарственных перечней состоялось после двухлетнего перерыва. Комиссия одобрила только половину из поданных на рассмотрение препаратов. В перечень жизненно важных не попали многие лекарства, не имеющие российских аналогов, в том числе от редких заболеваний крови, разных типов рака и рассеянного склероза. Возмущения пациентов вызвал, например, отказ включить в ЖНВЛП трастузумаб дерукстекан для лечения рака молочной железы — одного из самых распространённых видов опухолей.

Эксперты попросили ведомство сделать процедуру отбора препаратов в список жизненно важных прозрачной и объяснять причины отказа, чтобы у фармакологических компаний была возможность дополнить документы.