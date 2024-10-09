Терапевт рассказал, кому нельзя делать прививки от гриппа

Иммунолог, врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой ООО «Витела» Людмила Лапа рассказала в интервью «Радио 1», в каких случаях противопоказаны прививки от гриппа.

© Газета.Ru

«Не всем можно прививаться. Если нет аллергии, то, пожалуйста, прививайтесь, и тогда вы не заболеете. А если есть аллергия или хронические заболевания, то надо сначала пролечиться», — сказала специалист.

По ее словам, прививка вызывает активацию иммунной системы и может привести к обострению хронического заболевания. Лапа посоветовала обращаться к доктору для получения одобрения на прививку.

Для укрепления организма в осенний сезон иммунолог рекомендовала больше гулять на свежем воздухе, одеваясь по погоде, пить чай с лимоном и медом и спать 10-12 часов.

По данным Роспотребнадзора, с 17 по 24 сентября в стране выявили более 800 тыс. человек с гриппом или острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). При этом превышение среднероссийского показателя заболеваемости зафиксировали в 40 регионах. При этом ведомство оценило в 1 трлн рублей экономический ущерб от инфекционных заболеваний в России в 2023 году.