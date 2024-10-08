В России ведется разработка лекарств от болезни Альцгеймера

Мурашко заявил о наличии разработок для лекарств от болезни Альцгеймера
Российские ученые имеют разработки и идеи для создания лекарственных препаратов, предназначенных для лечения нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на главной прогноз-сессии "Жить до 120: технологии для человека" форума "Биопром: промышленность и технологии для человека".
Мурашко сообщил, что для продолжительной жизни необходимо развивать технологии, поддерживающие когнитивные функции, а также новые лекарственные препараты, которые позволяют победить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.
"Сегодня у наших ученых есть уже определенные идеи, разработки [препаратов], которые, на наш взгляд, то, что мы сегодня видим, могут дать весьма неплохой результат в этом направлении, поэтому научный поиск этих решений - он весьма важен", - сказал он.