В России ведется разработка лекарств от болезни Альцгеймера

Российские ученые имеют разработки и идеи для создания лекарственных препаратов, предназначенных для лечения нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на главной прогноз-сессии "Жить до 120: технологии для человека" форума "Биопром: промышленность и технологии для человека".

Мурашко сообщил, что для продолжительной жизни необходимо развивать технологии, поддерживающие когнитивные функции, а также новые лекарственные препараты, которые позволяют победить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.