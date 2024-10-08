Врач назвала симптомы плохого кровообращения

Доктор Винадхари Ван, доцент кафедры семейной и общественной медицины в медицинском колледже Бейлора в Хьюстоне, предупредила, что на плохое кровообращение могут указывать несколько признаков. Среди них боль, покалывание, судороги в ногах и ступнях.

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Если плохое кровообращение не лечить, то это может привести к серьёзным проблемам с сердцем и здоровьем в целом. В первую очередь симптомы этого состояния проявляются в конечностях.

Иногда же ранние признаки плохой циркуляции крови распознать бывает тяжело. Они включают жгучую боль в передней части стопы или пальцах ног, когда человек ведёт сидячий образ жизни, или боль в икрах, бёдрах или ягодицах после ходьбы, которая облегчается после отдыха. Среди других предупреждающих сигналов — обесцвеченная кожа, медленно заживающие раны.

Плохое кровообращение может иметь несколько причин. Одна из них — атеросклероз. Часто встречается это среди курящих, людей с диабетом. Затруднять приток крови к органам могут также тромбы, воспаление, высокое кровяное давление. Определённую роль играют и генетические факторы.

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