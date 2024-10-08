Две больницы Ленобласти получили передовые системы для диагностики ЖКТ

Видеоэндоскопические системы позволят выявлять серьезные заболевания ЖКТ на ранних стадиях.

В Токсовскую больницу Ленинградской области поступила видеоэндоскопическая система, позволяющая выявлять патологии ЖКТ на ранней стадии. Теперь медучреждение сможет проводить до 50 малоинвазивных эндоскопических процедур в сутки.