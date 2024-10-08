Две больницы Ленобласти получили передовые системы для диагностики ЖКТ

Две больницы Ленобласти получили передовое оборудование для выявления патологий ЖКТ
Видеоэндоскопические системы позволят выявлять серьезные заболевания ЖКТ на ранних стадиях.
В Токсовскую больницу Ленинградской области поступила видеоэндоскопическая система, позволяющая выявлять патологии ЖКТ на ранней стадии. Теперь медучреждение сможет проводить до 50 малоинвазивных эндоскопических процедур в сутки.
В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» две районные больницы оснастили видеоэндоскопическими системами Sonoscape HD-500, которые позволяют проводить качественные исследования и операции благодаря своей четкости и детализации, — отметил глава регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.