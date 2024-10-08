Иммунолог сравнил антибиотики и препараты с бактериофагами

Недавно в научном журнале «Ланцет» вышло исследование, предсказывающее, что к 2050 году из-за резистентности бактерий к антибиотикам могут погибнуть более 39 млн человек.

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KP.RU выяснила, как бактерии становятся устойчивыми к лекарствам и какие меры могут предложить наука и медицина. Эксперты назвали соблюдение правил применения лекарств, разработку новых антибиотиков и использование комбинаций лекарств основными способами борьбы с инфекцией.

У читателей возник вопрос: а как же бактериофаги? Помогут ли они справиться с инфекциями, если антибиотики станут бессильны? KP.RU обратилось к иммунологу, кандидату медицинских наук, эксперту по разработке и регистрации лекарственных средств Николаю Крючкову.

Он объяснил, что бактериофаги – это вирусы, которые уничтожают бактерии, и на их основе изготавливаются лекарственные средства.

Особенности бактериофагов

Бактериофаги действуют специфически, поражая один или несколько видов бактерий, в отличие от антибиотиков, которые борются с большим количеством инфекций.

Бактериофаги не вредят полезной микрофлоре, но иммунная система воспринимает их как чужеродные агенты, что снижает эффективность лечения и может вызывать аллергические реакции.

Разработать препараты на основе бактериофагов легче, чем антибиотики, но их производство сложнее и дороже.

Бактериям сложнее адаптироваться к бактериофагам, но устойчивость к ним может возникнуть.

Сложности с подбором дозировки и параметров лечения затрудняют использование бактериофагов.

Перспективы бактериофагов

Бактериофаги могут быть эффективны при некоторых инфекциях, особенно желудочно-кишечного тракта, урогенитальных и верхних дыхательных путей. Они могут быть эффективны при правильном подборе и после соответствующих исследований, заключил Крючков.

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